Focus allenatori, Thiago Motta: primo della classe, male a Genova. Un nome con appeal

Il mestiere più precario del mondo ha una lunga fila di pretendenti pronti a rimettersi la tuta, a riprendere il taccuino e a sedersi nuovamente in panchina. Nella giornata di ieri su Tuttomercatoweb.com abbiamo analizzato la situazione delle venti panchine di Serie A, una per una. Oggi raccontiamo alcuni dei profili più importanti degli allenatori italiani senza panchina, tra quelli liberi e quelli esonerati in questa stagione, cercando di capire anche per loro cosa potrà riservare il futuro.

L'ultima esperienza - La prima tra i grandi, durata pochissimo. A ottobre 2019, Thiago Motta è stato nominato allenatore del Genoa, con cui da calciatore vanta 27 presenze in Serie A. Un’avventura durata appena dieci partite, tra campionato e Coppa Italia: due sole vittorie (una in coppa), tre pareggi, cinque sconfitte. Poi l’inevitabile esonero, appena dopo il panettone. Da allora, non è arrivata una nuova chiamata. Nel frattempo, l’italo-brasiliano ha conseguito l’abilitazione UEFA Pro, risultando il migliore della sua classe nel corso per allenatori di Coverciano. Dalla teoria alla pratica, punta a rimettersi in gioco.

Prospettive future - Dopo l’esonero di Maran, un suo ritorno in rossoblù è stato una possibilità, ventilata da Preziosi che poi ha trovato grandi risultati con Ballardini. Gode di grandissima stima in casa di PSG, dove è stato un’icona sul campo e poi ha guidato le giovanili: si era fatto il suo nome anche per il post Tuchel, poi la società transalpina ha puntato su Pochettino. A gennaio il suo agente ha confermato a Sport contatti con club inglesi, francesi e italiani, ma anche americani (sia nord che sud) e dal Medio Oriente. Il nome ha appeal, non c’è dubbio.

Ultima squadra allenata: Genoa, fino al dicembre 2019

Età: 37