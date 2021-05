focus Classifiche a confronto: +17 Napoli, -29 Parma! Il Milan chiude con 13 punti in più

vedi letture

Al Napoli, squadra che ha il confronto migliore rispetto alla passata stagione, non bastano 17 punti in più rispetto alla Serie A 2019/20 per tornare in Champions. Frenato ieri sera allo Stadio Maradona dall'Hellas di Juric, il Napoli ha chiuso il campionato al quinto posto. Va in Champions la Juve, che ha chiuso con 5 punti in meno rispetto alla scorsa stagione. Più 13 per il Milan secondo, l'Atalanta ha chiuso il campionato con 78 punti, esattamente come un anno fa. Di seguito il dato.

Inter 91 (+9 rispetto alla Serie A 2019/20 dopo 38 giornate)

Milan 79 (+13)

Atalanta 78 (=)

Juventus 78 (-5)

Napoli 77 (+17)

Lazio 68 (-10)

Roma 62 (-8)

Sassuolo 62 (+11)

Sampdoria 52 (+10)

Hellas Verona 45 (-4)

Genoa 42 (+3)

Bologna 41 (-6)

Fiorentina 40 (-9)

Udinese 40 (-5)

Spezia 39 (in Serie B)

Cagliari 37 (-8)

Torino 37 (-3)

Benevento 33 (in Serie B)

Crotone 23 (in Serie B)

Parma 20 (-29)