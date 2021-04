focus Classifiche a confronto: +7 Inter, la Juve a -13. Una stagione fa era prima a 72

Classifiche a confronto dopo 29 giornata di Serie A. Calendario quasi completo, in attesa di Lazio-Torino che completerà i recuperi in programma. Con la vittoria di ieri sul Sassuolo, l’Inter sale a +7 rispetto alla scorsa stagione allo stesso punto. La Juve battendo il Napoli alleggerisce il passivo, che però resta un non certo soddisfacente -13. L’anno scorso, a questo punto del campionato, la squadra di Sarri era prima con 72 punti. Ora è terza, e quei punti sarebbero sufficienti per essere davanti ai nerazzurri. Di seguito il dato.

Inter 71 (+7 rispetto alla Serie A 2019/20 dopo 29 giornate)

Milan 60 (+17)

Juventus 59 (-13)

Atalanta 58 (-2)

Napoli 56 (+11)

*Lazio 52 (-16)

Roma 51 (+3)

Hellas Verona 41 (-1)

Sassuolo 40 (+3)

Sampdoria 36 (+7)

Bologna 34 (-4)

Udinese 33 (+2)

Genoa 32 (+6)

Fiorentina 30 (-1)

Benevento 30 (in Serie B)

Spezia 29 (in Serie B)

*Torino 24 (-7)

Cagliari 22 (-17)

Parma 20 (-19)

Crotone 15 (in Serie B)

*=Una gara in meno