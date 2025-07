Ufficiale El Hadji Malick Diouf è un nuovo giocatore del West Ham. Era un obiettivo dell'Atalanta

Il West Ham United ha annunciato di aver ingaggiato El Hadji Malick Diouf, giovane talento senegalese classe 2004. Il laterale sinistro, abile sia come terzino che come esterno a tutta fascia, arriva dallo Slavia Praga, club con cui ha conquistato il titolo della massima serie ceca nella scorsa stagione.

Vent’anni appena compiuti e un bagaglio di esperienze già notevole, Diouf ha impressionato in campionato e nelle competizioni europee, prendendosi anche la ribalta internazionale con la maglia del Senegal, con cui ha giocato titolare nella storica vittoria per 3-1 sull’Inghilterra lo scorso giugno. Sulle sue tracce c'era anche l'Atalanta ma il richiamo della Premier è stato irresistibile.

"Sono molto felice di essere qui. È un passo importante per la mia carriera e non vedo l’ora di dare il massimo per questa maglia", ha dichiarato Diouf, che vestirà la numero 12 e raggiungerà in settimana i nuovi compagni nel ritiro precampionato in Germania. "Tante squadre mi volevano, ma ho scelto il West Ham dopo aver parlato con il mister Graham Potter: il suo progetto mi ha convinto subito".

Cresciuto tra Senegal e il Tromsø in Norvegia, Diouf ha giocato 21 partite e segnato 3 gol nella Eliteserien, prima di trasferirsi allo Slavia Praga nel gennaio 2024. In Repubblica Ceca ha segnato 7 gol e ha disputato otto gare di Europa League, confermandosi come uno dei profili più promettenti del calcio africano.

"È un giocatore giovane, affamato, ambizioso, con una grande personalità", ha commentato Graham Potter. "Crediamo che si inserisca perfettamente nel progetto che stiamo costruendo".