Gianluigi Donnarumma al Paris Saint-Germain - "Da domani parlerò". Così Gianluigi Donnarumma, il miglior giocatore dell'Europeo che ha visto trionfare l'Italia, s'è espresso durante la festa di Wembley. Durante l'Europeo ha svolto le visite mediche col PSG, poi ha chiesto al club parigino di aspettare la fine dell'Europeo prima dell'ufficialità. E' stato accontentato e ora che quell'Europeo è finito nel migliore dei modi è pronto a ripartire dalla Francia... Peccato.

Rodrigo De Paul all'Atletico Madrid - Una stagione da migliore per distacco dell'Udinese, una Copa America conquistata da protagonista con l'Argentina. Anche lui ha vinto, come Donnarumma, anche lui lascerà la Serie A. Destinazione Atletico Madrid: nelle casse del club friulano 35 milioni di euro più bonus. Peccato... bis.

Olivier Giroud al Milan - Per il Milan il sostituto di Mario Mandzukic sarà un centravanti grossomodo della stessa età del croato che, però, è reduce da un paio di stagioni più che positive. Una certezza, non un azzardo. Un acquisto low cost per consegnare a Pioli un'alternativa credibile a Zlatan Ibrahimovic.

Rui Patricio alla Roma - Questa settimana Tiago Pinto è pronto a consegnare a José Mourinho il primo 'regalo'. E' il portiere Rui Patricio, in arrivo dal Wolverhampton. Un portiere scelto e voluto dallo Special One, che inizia la ricostruzione della Roma partendo dalle fondamenta.

Felipe Anderson alla Lazio - A volte ritornano... Per rilanciarsi, per riscattarsi. "Il suo problema è sempre stato la continuità", ha detto in sede di presentazione Maurizio Sarri che ha praticamente annunciato l'arrivo del brasiliano, di ritorno dal West Ham.

Fodè Ballo-Tourè al Milan - Non solo Giroud. Maldini e Massara questa settimana proveranno a chiudere anche per l'acquisto del vice Theo Hernandez: classe '97, Ballo-Touré arriverà dal Monaco in prestito con diritto di riscatto.

Elseid Hysaj alla Lazio - Non è stato ancora ufficializzato, ma ha già cominciato ad allenarsi coi suoi nuovi compagni ad Auronzo di Cadore. Quattro anni di contratto, un nuovo capitolo della sua vita dopo la lunga parentesi partenopea.

Roberto Piccoli all'Empoli - Quello di Andreazzoli sarà un Empoli all'insegna dei giovani e Piccoli, in questo senso, ne è un piccolo manifesto. Dopo aver fatto intravedere ottime cose allo Spezia, il classe 2001 bergamasco - che resterà di proprietà dell'Atalanta - riparte dalla Toscana. Da quell'Empoli che è club ideale per la crescita dei giovani.

Sebastiano Esposito al Basilea - Dopo una stagione in Serie B, con alti e bassi tra SPAL e Venezia, Esposito riparte dalla Svizzera: il Basilea questa settimana conta di ufficializzare il suo ingaggio, arriverà dall'Inter in prestito.

Mamadou Coulibaly alla Salernitana - La nuova Salernitana tutta da costruire dopo il trust e i paletti da esso imposti ripartirà sul mercato da una vecchia certezza: Fabiani è pronto a riportare in Campania Coulibaly: accordo molto vicino con l'Udinese.