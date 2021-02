focus Genoa, Preziosi vende solo in mani sicure. Ma sono sempre le sue

Il calcio italiano è nel mirino dei fondi di investimento. Dopo l’ubriacatura della Premier League, la Serie A è pronta ad aprire ai capitali stranieri. Il nostro è storicamente il campionato che ha il contatto più vicino alla popolazione, ma negli ultimi anni molto è cambiato. Da Elliott a Suning, finendo a Friedkin e Krause, passando per Commisso. L'ultimo in ordine di tempo è certamente il probabile addio di Volpi, presidente dello Spezia, senza detenere nemmeno una quota minoritaria del club finalmente arrivato in A. Quale può essere il futuro del nostro torneo? TMW racconta la situazione delle venti proprietà in base a bilanci, investimenti e possibili scelte future.

GENOA

Quante volte il presidente del Genoa, Enrico Preziosi, si è detto convinto di lasciare la mano in caso dovessero arrivare degli investitori seri? Tantissime. Ma è anche vero che il Grifone, per il presidente rossoblù, è un giocattolo che rende abbastanza, al netto dell’esposizione bancaria che ha anno per anno e che, in caso di retrocessione, rischia di avere un riflesso ai limiti del drammatico per il club. Fino a che rimarrà in A, con un certo tipo di introiti dalle televisioni, non ci sarà problema.

CENTRO SPORTIVO E STADIO - Il Genoa ha rinnovato il CS un anno fa, inaugurandolo dopo lavori da circa 3 milioni di euro con il rinnovamento della palestra, la costruzione di un campo aggiuntivo a quello già esistente e una nuova tribuna per i tifosi. Mentre lo stadio, il Ferraris, è in concessione a metà con la Sampdoria. Difficile che ci possano essere investimenti in questo senso a breve giro di posta.

IN BILICO - Così se da una parte non c’è una grande sicurezza nel continuo della società da parte dei Preziosi, dall’altra la cessione continua a sembrare una chimera, perché al netto di alcune due diligence capitate negli anni scorsi i conti non sono floridissimi e bisognerebbe ripianare un debito molto alto oltre a trovare l’accordo con Preziosi, che valuta la sua creatura probabilmente troppo per il valore di mercato attuale. La pandemia ha messo acqua sul fuoco, perché i tifosi erano sul piede di guerra da anni, mentre ora la situazione appare (relativamente) più tranquilla.