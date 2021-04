focus Il borsino sui direttori sportivi: chi è certo della conferma? Chi può cambiare?

Sono i mesi in cui i club pianificano il mercato. Le strategie. Piano A, piano B, quel che sarà in caso di successo o di fallimento finale. Però ci sono ancora delle situazioni dietro la scrivania da decidere e dei ruoli da ufficializzare. Nel focus di Tuttomercatoweb.com abbiamo per esempio spiegato che Fabio Paratici va verso la conferma alla Juventus perché le discussioni sul rinnovo per lui e per tutto il suo team vanno avanti e che la direzione presa sembra questa. Sta già lavorando per l'estate. Piero Ausilio aspetta di sapere le strategie della futura proprietà prima di dare il là al mercato dell'Inter, ma di fatto tutti stanno già lavorando per l'anno che verrà.

I dubbi Non solo. 'Tutto da decidere', abbiamo scritto: Rocco Commisso è arrivato a Firenze e deciderà se confermare Daniele Pradè e Joe Barone o virare verso altri lidi. Le ultime dalle rive dell'Arno dicono che al momento le chance di conferma sono più alte che quelle di separazione. Complessa anche la situazione a Napoli: il presidente Aurelio De Laurentiis studia altri profili e l'addio a Cristiano Giuntoli che, altrettanto, si guarda intorno. Per ora, però, avanti insieme, visto il contratto in essere. Da Torino spiegano che Urbano Cairo starebbe valutando l'operato di Davide Vagnati, in virtù di una classifica tutt'altro che attesa. Separazione non certa ma tra le ipotesi al vaglio. La nuova proprietà dello Spezia deve decidere il futuro del club: c'è ampia soddisfazione per il lavoro di Italiano e Meluso ma ancora nessuna decisione presa. Il Parma, che si prepara ad accogliere Javier Ribalta come dt, potrebbe confermare Marcello Carli in qualità di ds. Sembra la strada segnata ma occhio alle possibili richieste per il dirigente toscano. Ancora in stallo invece la questione rinnovo alla Sampdoria per Carlo Osti e Riccardo Pecini.

Chi va verso la conferma

Sartori (Atalanta)

Foggia (Benevento)

Sabatini, Bigon (Bologna)

Capozucca (Cagliari)

Ursino (Crotone)

Marroccu (Genoa)

D'Amico (Hellas Verona)

Ausilio (Inter)

Paratici (Juventus)

Tare (Lazio)

Maldini, Massara (Milan)

Pinto (Roma)

Rossi (Sassuolo)

Marino (Udinese)

Tutto da decidere

Pradè (Fiorentina)

Giuntoli (Napoli)

Carli (Parma)

Osti (Sampdoria)

Meluso (Spezia)

Vagnati (Torino)