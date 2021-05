focus Inter, la fuga nel girone di ritorno: così le 20 squadre di A negli ultimi 15 turni

L'Inter che ieri s'è laureata campione d'Italia per la 19esima volta nella sua storia e con quattro turni d'anticipo ha svoltato in maniera netta, decisa, nel girone di ritorno.

Dal giro di boa in poi, infatti, si sono fin qui disputate 15 giornate e in questi 15 turni la squadra di Antonio Conte ha conquistato 13 vittorie e due pareggi, l'unica a non subire sconfitte.

Al secondo posto in questa speciale graduatoria c'è l'Atalanta, con 8 punti in meno. Mentre il Milan che ha chiuso il girone d'andata al primo posto in questi 15 turni ha perso addirittura 15 punti rispetto ai cugini. Ecco il dato.

Inter 41 punti (nel girone di ritorno)

Atalanta 33

Napoli 33

Juventus 30

*Lazio 30

Milan 26

Sassuolo 23

Udinese 21

Bologna 19

Sampdoria 19

Genoa 18

Cagliari 18

Roma 18

**Torino 17

Spezia 16

Fiorentina 14

Hellas Verona 12

Benevento 9

*Parma 7

Crotone 6

*=Una gara in meno

**=Due gare in meno