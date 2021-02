focus Serie A, la Top 11 del 20° turno: Destro è il grande protagonista

vedi letture

Questa è la Top 11 della prima giornata di ritorno di Serie A. Spicca Mattia Destro, unico di questa tre giorni di campionato ad essersi meritato un 8 in pagella.

ALESSIO CRAGNO

Cagliari-Sassuolo 1-1

Ormai non è più una sorpresa, è una certezza. Due super parate nel primo tempo, decisive come un gol. Si ripete ad inizio ripresa, con un intervento spettacolare sulla linea. Battuto solo da Boga in pieno recupero, il migliore in campo del Cagliari per distacco.

ADAM MARUSIC

Atalanta-Lazio 1-3

Pronti, via e subito sorprende Gollini con una traiettoria malefica. Gol dedicato a Lulic, nel complesso un'ottima prova, è sempre presente quando serve.

GIANLUCA MANCINI

Roma-Hellas Verona 3-1

Si mangia Zaccagni in ogni duello che ci ingaggia contro, impreziosisce la sua serata già dagli albori, sbloccando il match. Non perfetto sul 3-1, ma gli si può perdonare.

GIORGIO CHIELLINI

Sampdoria-Juventus 0-2

Al 55' esulta come se avesse segnato. E fa bene, perché l'intervento salva-risultato su Quagliarella vale quanto e forse più di un gol. Partita attenta e di livello.

LENNART CZYBORRA

Crotone-Genoa 0-3

Il gol del raddoppio, il suo primo in Serie A, è da vedere e rivedere. Arriva lo spiovente di Zappacosta, lui si coordina e fa partire un mancino al volo delizioso che inchioda Cordaz sulla linea di porta.

HENRIKH MKHITARYAN

Roma-Hellas Verona 3-1

Ah, quant'era mancato! Fonseca se ne accorge in occasione del gol del raddoppio, una vera raffinatezza balistica. Totale, in ogni veste: crea, ispira, cuce e segna pure.

NICOLO BARELLA

Inter-Benevento 4-0

Corre per due, forse anche per tre. E non perde mai lucidità. È l'uomo ovunque dell'Inter, spesso la sensazione è che in campo ce ne sia più di uno.

SERGEJ MILINKOVIC-SAVIC

Atalanta-Lazio 1-3

Grandissimo lavoro in entrambe le fasi. Cuce, inventa, ci prova davanti. Gollini gli nega il gol, nel secondo tempo diventa il perno della squadra e incide.

FEDERICO CHIESA

Sampdoria-Juventus 0-2

Fin dalle prime battute si ha la sensazione che dai suoi piedi possa sempre nascere qualcosa di interessante. Il gol al 20' lo dimostra, con un movimento da grande attaccante

MATTIA DESTRO

Crotone-Genoa 0-3

E sono nove. L’attaccante del Genoa ha deciso di non fermarsi più per la gioia di Davide Ballardini e dei tifosi rossoblu. Prova sempre a sporcare la giocata ai difensori, come accaduto con Cordaz nel primo tempo. Si fa trovare al posto giusto al momento giusto sul rinvio di Magallan segnando il gol del vantaggio e poi sfrutta un’intuizione di Zajc per trovare la sua doppietta personale.

LAUTARO MARTINEZ

Inter-Benevento 4-0

A secco da sei partite, ha gran voglia di tornare al gol e lo dimostra con la determinazione che mette fin dai primi minuti. Per un tempo però è impreciso, salvo trovare la sua decima rete in campionato nella ripresa con un bel sinistro chirurgico.