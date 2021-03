focus Serie A, la Top 11 del 26° turno: Insigne è il grande protagonista

vedi letture

Di seguito la Top 11 della 26esima giornata di Serie A. Nove le squadre rappresentate con le sole Inter e Milan ad avere due rappresentanti. Miglior giocatore Lorenzo Insigne, l'unico a meritarsi un 8. Questo il nostro 4-3-3:

SAMIR HANDANOVIC

Inter-Atalanta 1-0

Spericolato in certi frangenti con gli appoggi in uscita, straordinario per reattività e prontezza sul colpo di testa di Zapata in chiusura di primo tempo. Conferma l'ottimo momento di forma.

BARTOSZ BERESZYNSKI

Sampdoria-Cagliari 2-2

Il migliore della retroguardia blucerchiata. Si trova spesso a chiudere all’interno dell’area di rigore. Provvidenziale nella ripresa nel murare la conclusione a botta sicura di Joao Pedro, trova il gol del pari con un destro potente da posizione ravvicinata.

MILAN SKRINIAR

Inter-Atalanta 1-0

È il migliore del pacchetto per chiusure difensive (nonostante qualche difficoltà nel corpo a corpo con Zapata) ed è colui che grazie al suo gol sblocca il risultato e regala il successo, pesantissimo, alla sua Inter.

GIANLUCA MANCINI

Roma-Genoa 1-0

Ennesimo gol di testa decisivo. Di professione fa il difensore, ma in realtà è l’arma in più dell’attacco giallorosso.

DIOGO DALOT

Hellas Verona-Milan 0-2

Finalmente una partita convincente dopo le difficoltà delle ultime uscite. Chiamato a sostituire Théo, fa il Théo segnando una rete più da trequartista che da terzino.

RADJA NAINGGOLAN

Sampdoria-Cagliari 2-2

La trequarti è la posizione ideale per esaltare le sue caratteristiche. Il passo manca, ma la voglia di caricarsi la squadra sulle spalle c'è e si vede: gran gol dalla distanza, regala un buon punto ai suoi.

RODRIGO DE PAUL

Udinese-Sassuolo 2-0

Con il pallone tra i piedi dà sempre l'intenzione di creare pericoli per il Sassuolo, un primo tempo tra alti e bassi ma una ripresa da trascinatore. Corre più di tutti, prende una traversa, un rigore poi annullato dal VAR e nel finale offre l'assist vincente per Pereyra che chiude la contesa.

RADE KRUNIC

Hellas Verona-Milan 0-2

Fa veramente "il Calhanoglu". Trova lo spunto tra le linee e apre le marcature con un colpo che è la specialità del turco: la punizione. Eseguita magistralmente.

FEDERICO CHIESA

Juventus-Lazio 3-1

Non segna ma è il migliore in campo. Una luce bianconera, un ragazzo che si è caricato la Juventus sulle spalle e che l'ha trascinata fuori dalle sabbie mobili. Prestazione al limite dell'impeccabile: assist per Morata al bacio.

NWANKWO SIMY

Crotone-Torino 4-2

Le lunghe leve spesso lo tradiscono in fase di controllo palla, ma quando si tratta di colpire a rete si conferma un bomber glaciale. Rigore trasformato con freddezza e sul secondo gol mantiene la calma ed evita di centrare un difensore o Sirigu, per il decimo gol in questa stagione in A.



LORENZO INSIGNE

Napoli-Bologna 3-1

Dopo otto minuti il settimo gol in campionato in questo 2021. E' per distacco il giocatore del Napoli più in forma in queste settimane e stasera gli sono bastati otto minuti per sbloccare una partita non semplice. Nella ripresa è bravo a firmare il 3-1 che seda subito il Bologna dopo il 2-1 di Soriano.