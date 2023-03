focus Torino, Schuurs ha fatto dimenticare Bremer. Gli esterni fanno fatica

Era uno dei grandi dubbi di inizio stagione. Come sostituire in casa Torino il vuoto lasciato da Bremer? La risposta la sta dando il campo, con Schuurs che per rendimento è in testa alla classifica della rosa granata, considerando i giocatori con un significativo numero di partite. Alle sue spalle bene Karamoh, autore però solo di 7 presenze, così come Ricci e Vlasic. Impatto fin qui non all'altezza, invece, per molti degli esterni della rosa di Juric: da Singo a Vojvoda, da Ola Aina a Lazaro, nessuno di loro riesce ad arrivare alla media del 6. Di seguito le medie voto di Tuttomercatoweb del Torino. Tra parentesi le partite a voto:

6,50 GINEITIS (1)

6,33 ADOPO (2)

6,25 GRAVILLON (2)

6,25 SCHUURS (21)

6,21 KARAMOH (7)

6,21 RICCI (17)

6,16 VLASIC (22)

6,13 MILINKOVIC-SAVIC (27)

6,13 PELLEGRI (8)

6,13 SANABRIA (20)

6,09 RODRIGUEZ (21)

6,06 BUONGIORNO (23)

6,05 MIRANCHUK (20)

6,00 SECK (5)

6,00 SEGRE (1)

5,98 RADONJIC (21)

5,96 LAZARO (14)

5,96 AINA (12)

5,95 SINGO (19)

5,92 LINETTY (24)

5,91 ILIC (16)

5,89 DJIDJI (23)

5,83 VOJVODA (18)

5,80 ZIMA (5)

5,61 VIEIRA (14)

5,00 BAYEYE (1)