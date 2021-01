Follia Tonali, cartellino rosso al 33'. Il Milan si complica la vita a Benevento

Il Milan giocherà in 10 uomini per un'ora di gioco. Cartellino rosso a Sandro Tonali al 33'. per un brutto e inutile fallo su Ionita. Decisivo l'intervento del VAR che porta l'arbitro Pasqua di Tivoli ad estrarre il cartellino rosso, cambiando l'idea originaria che aveva visto il direttore di gara ammonire solamente il centrocampista del Milan. Pioli cambia le carte in tavola sostituendo Brahim Diaz per inserire Krunic.