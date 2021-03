Fonseca alla Mourinho, durissimo con la Roma: "Senza coraggio e senza mentalità"

A Sky Sport parla Paulo Fonseca, tecnico della Roma, dopo il ko per 2-0 contro il Napoli. "Non abbiamo la mentalità per lottare con queste squadre, quel che ho visto oggi è una squadra senza coraggio, senza mentalità, totalmente diversa poi nel secondo tempo. Abbiamo voluto giocare nella ripresa ed è stata una gara diversa. Nel primo tempo non siamo esistiti, ci è mancato coraggio. Quando hai paura di perdere e di giocare è troppo difficile".

