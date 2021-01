Fonseca annuncia: "Dzeko out contro lo Spezia per una contusione". E glissa sul loro rapporto

vedi letture

Edin Dzeko sarà out in Roma-Spezia, la conferma arriva direttamente da mister Paulo Fonseca in conferenza stampa: "Sfortunatamente abbiamo qualche problema con Pedro e Mkhitaryan che è in dubbio. Dzeko ha subito una contusione, ieri ha sentito un fastidio e non sarà quindi della partita con lo Spezia".

Il tecnico giallorosso è stato poi interpellato anche sui presunti problemi di spogliatoio con l'attaccante bosniaco: "Non ho nient'altro da dire. Domani Dzeko non potrà giocare, mi devo concentrare solo sulla partita con lo Spezia".