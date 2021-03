Fonseca conferma Pau Lopez: "Col Milan ha commesso un errore, ha sbagliato il passaggio"

Far toccare tutti questi palloni al portiere dà davvero più vantaggi che svantaggi? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Paulo Fonseca, allenatore della Roma che ha confermato Pau Lopez dal primo minuto contro la Fiorentina, nonostante l'errore contro il Milan. "Per me - ha detto - è importante che il portiere giochi con la squadra: se abbiamo la palla e non abbiamo altre soluzioni dobbiamo dare la palla all'altra squadra o provare a giocare? La differenza è capire quando possiamo giocare e quando no, quando c'è forte pressione non possiamo farlo ma in occasione dell'errore di Pau Lopez non c'era pressione. Abbiamo sbagliato il passaggio è vero, ma è stato un errore, non era un problema di pressione. Stiamo lavorando tutti i giorni per migliorare questa situazione. Abbiamo sbagliato più di ciò che possiamo permetterci, ma la squadra crea tante situazioni e non capisco come si possa mettere in dubbio questa cosa, se possiamo giocarla non capisco perché si debba dare il pallone ai rivali. Se poi non possiamo giocarla, non la giochiamo".

In un altro passaggio, Fonseca ha poi detto che domani il portiere spagnolo sarà in campo dal primo minuto: "Sarà lui a giocare tra i pali", ha detto.

