Fonseca sul nuovo dg Tiago Pinto: "Sta facendo un lavoro importante per il futuro della Roma"

"Tiago è arrivato poco tempo fa, ma sta già facendo un lavoro importante con e per la squadra. Penso che realizzerà cose importanti per il futuro della Roma. Non ho dubbi sul fatto che il suo lavoro si vedrà a lungo termine". Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha sottolineato così in conferenza stampa l'importanza del lavoro del nuovo direttore generale Tiago Pinto.