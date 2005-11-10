Le formazioni di Roma-Trastevere, Gasperini schiera Dybala e Cherubini alla spalle di Malen

Due tempi da 35 minuti per l'amichevole che si giocherà a Trigoria questo pomeriggio. Il tecnico giallorosso ha scelto di schierare una formazione per tempo

Questo pomeriggio la Roma scenderà in campo a Trigoria per un'amichevole, che si svolgerà in due tempi da 35 minuti l'uno, contro il Trastevere, club che milita in Serie D.

Le scelte di Gasperini

Il tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini ha deciso di schierare una formazione per frazione di gioco: nel primo tempo in avanti ci sarà Malen supportato da Dybala e Cherubini, con in mezzo al campo Bah al fianco di Cristante, mentre in difesa saranno Mancini, Ndicka ed Hermoso a comporre la linea a tre davanti a Svilar. Nella ripresa invece spazio a diversi giovani -Seck Lulli, Giammattei, Panico, Carlaccini, Camara e Arena - al fianco dei più esperti Gollini, Ziolkowski, Ghilardi e Dovbyk.

Le formazioni ufficiali di Roma-Trastevere

Roma primo tempo (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Rensch, Cristante, Bah, Angelino; Dybala, Cherubini; Malen. Allenatore Gian Piero Gasperini

Roma secondo tempo (3-4-2-1): Gollini; Ziolkowski, Seck, Ghilardi; Lulli, Giammattei, Panico, Carlaccini; Camara, Arena; Dovbyk Allenatore Gian Piero Gasperini

Trastevere (3-5-2): Della Rocca; Petrucci, Ciucci, Giordani; Morano, Drisaldi, Icardi, Crescenzo, Lupi; Scaffidi, Pacetti. A disposizione: Semprini, Eustasio, Macerata, Falilò, Iacoponi, Ferruzzi, Lilli, Odisio, Vaccà, Iacopini, Gilardini, Mazzù, Napolitano. Allenatore Stefano Tajarol