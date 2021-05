FOTO - Atalanta-Juve, tornano i tifosi allo stadio: le immagini del pubblico al Mapei Stadium

Un segnale per il graduale ritorno alla normalità dopo un anno e mezzo segnato dal Covid-19. Al Mapei Stadium di Reggio Emilia, per la finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus, sono presenti 4.300 tifosi, che potranno assistere dal vivo a una partita in Italia per la prima volta nel 2021. Di seguito le foto di TMW: