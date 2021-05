FOTO - Footyheadlines anticipa la prima maglia Inter: vie le righe nerazzurre?

Arrivano dal sito specializzato footyheadlines le prime indiscrezioni sulla prima maglia dell’Inter per la prossima stagione. Secondo i leak, la casacca (sempre firmata Nike) presenterebbe un design a serpente. Via come noto il main sponsor Pirelli, presente ovviamente il nuovo logo, la grande novità sarebbe rappresentata dai colori: blu e azzurro, con il nero riservato soltanto a colletto e bordi. Lo stesso portale definisce non ancora confermata al 100 per cento questa maglia, ma ritiene che sia questa la direzione in cui andrà il design Inter.