FOTO - Inter, il nuovo logo campeggia anche sulla facciata della sede

vedi letture

Giornata molto significativa per l'Inter, che ha lanciato il nuovo logo che la accompagnerà in questo finale di stagione e nei prossimi anni. La famiglia Zhang non ha certo lesinato investimenti per festeggiare al meglio questa svolta grafica, cambiando anche la facciata della sede milanese del club. Di seguito l'immagine: