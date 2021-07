FOTO - Roma, la nuova maglia svelata da uno store australiano: DigitalBits nuovo sponsor

Indiscrezioni provenienti da oltreoceano sembrano svelare ogni dettaglio circa la nuova maglia della Roma. Il sito store australiano "ultrafootball" ha infatti messo in prevendita la nuova divisa giallorossa, svelandola così per la prima volta ai tifosi, che da settimane si chiedevano come sarebbe stata la prima maglia del nuovo corso New Balance. Il main sponsor è DigitalBits, blockchain network che controlla la criptovaluta denominata con il codice XDB.