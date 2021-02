FOTO - Sconfitta amara per l'Atalanta. 0-1 contro il Real: le immagini della sfida

Sconfitta amara per l’Atalanta nell’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Real Madrid. Decide il gol all’88’ di Mendy dopo che gli uomini di Gian Piero Gasperini sono rimasti in inferiorità numerica per il rosso a Remo Freuler dopo pochi minuti dal via della gara. Rivivi attraverso le immagini di TMW le emozioni della sfida del Gewiss Stadium: