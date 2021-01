Fra rinnovo e mercato. Per Locatelli futuro alla Berardi o subito il grande salto?

La notizia è di quelle che meritano sottolineatura. L’ultima squadra ad essersi messa in fila per Manuel Locatelli è il Manchester City di Pep Guardiola. L’indiscrezione arriva dall’Inghilterra ed è corredata da cifre, visto che i Citizens potrebbero arrivare ad investire fino a 30 milioni di sterline per il cartellino del centrocampista di proprietà del Sassuolo. Un’operazione eventualmente buona per l’estate visto che difficilmente i neroverdi si priveranno di uno dei loro campioni a metà campionato, ma proprio per la proiezione futura della trattativa i fattori in gioco sono tanti. Così come le variabili. Su tutte, quella della concorrenza. Sì perché da oramai parecchi mesi anche la Juventus è sul giocatore e pure tante altre big italiane ed estere hanno preso informazioni. Dall’altra parte c’è proprio il Sassuolo, che tratta il rinnovo anche per avere più forza contrattuale in sede di eventuale trattativa. A prescindere da tutto, lo stesso Locatelli a fine stagione dovrà fare le proprie valutazioni e capire quale strada seguire per il futuro. Magari seguendo l’esempio di Berardi, oramai vera e propria bandiera neroverde nonostante gli interessi e le offerte che ogni sessione arrivano. Oppure, strada ad oggi più verosimile, assecondare l’ambizione e salire un ulteriore gradino accettando la corte del City, della Juventus o di un’altra big europea.