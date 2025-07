TMW Franco Carboni dall'Inter all'Empoli, la trattativa va avanti. Il punto della situazione

Dopo l'incontro di ieri alla sede dell'Inter con la dirigenza dell'Empoli presente, vanno avanti i contatti tra i due club per Franco Carboni (22 anni). La trattativa per l'esterno di piede mancino agli azzurri toscani procede, la base dell'affare sarà un prestito, con le società che decideranno poi se prevederà l'inserimento di un 'semplice' diritto di riscatto o anche di un obbligo.

Di seguito gli affari già ufficiali per l'Inter dall'inizio del mercato estivo a oggi:

ACQUISTI INTER ESTATE 2025/2026 (66,3 milioni di euro spesi)

Luis Henrique (centrocampista, 23 anni) dal Marsiglia per 23 milioni di euro

Ange Yoan Bonny (attaccante, 21 anni) dal Parma per 23 milioni di euro

Petar Sucic (centrocampista, 21 anni) dalla Dinamo Zagabria per 14 milioni di euro

Nicola Zalewski (centrocampista, 23 anni) riscattato dalla Roma per 6,3 milioni di euro

CESSIONI INTER ESTATE 2025/2026 (6,5 milioni di euro incassati)

Martin Satriano (attaccante, 24 anni) riscattato dal Lens per 5 milioni di euro

Filip Stankovic (portiere, 23 anni) riscattato dal Venezia per 1,5 milioni di euro

Eddie Salcedo (attaccante, 23 anni) all'OFI Creta a parametro zero

Joaquin Correa (attaccante, 30 anni) al Botafogo a parametro zero

Marko Arnautovic (attaccante, 36 anni) svincolato