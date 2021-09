Franco Ordine: "Il cuore Champions del Milan affondato da cose turche. Rigore regalato"

"Il ritorno del Milan, sette anni e qualche mese dopo, in Champions League è una specie di favola macchiata da Kessiè". Così, sulle pagine de Il Giornale, Franco Ordine analizza la sconfitta dei rossoneri arrivata ieri sera contro l'Atletico Madrid: "I rossoneri avanti con super Leao, restano in 10 per un rosso

severo a Kessie. Poi Suarez li ribalta con un rigore regalato. Forse è un caso: ma da quando c’è in ballo la questione del contratto, non è più il Kessiè di qualche mese prima. [...]Col rigore in pieno recupero di Suarez (mano di Kalulu in un corpo a corpo molto dubbio), arriva il ribaltone che è uno schiaffo agli sforzi del Milan".