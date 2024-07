Frattesi ora o mai più: meditava l'addio, ma resterà all'Inter per non essere più una riserva

Davide Frattesi è uno dei cinque giocatori individuati oggi da La Gazzetta dello Sport fra quelli alla ricerca dell'anno della svolta per la loro carriera. Il nazionale italiano rientrato ieri ad Appiano insieme agli altri quattro della spedizione del ct Spalletti agli Europei (Barella, Bastoni, Darmian e Dimarco) ha cominciato la preparazione per la stagione dell'"ora o mai più".

In un'annata chiusa con sole sei gare da titolare e una media di meno di 30 minuti giocati a partita, Frattesi è stato comunque determinante con i suoi 8 gol stagionali. Per mister Simone Inzaghi, però, è stato una riserva a tutti gli effetti. La rosea dunque si chiede: "Ma a 25 anni (il 22 settembre) può accontentarsi di questo ruolo? Può conservare la Nazionale giocando così poco? La risposta è no", il quesito posto sull'ex Sassuolo. Detto in altre parole: questa sarà la stagione decisiva per Frattesi, dopo la prima di ambientamento.

"Ha pensato di andarsene", svela infine il medesimo quotidiano. Ma dopo il no secco del presidente Marotta, Frattesi proverà a guadagnarsi più spazio con la maglia dell'Inter. Esattamente quella che ha scelto di vestire con orgoglio la scorsa estate dopo essere stato cercato da praticamente mezza Serie A, e non solo.