Friburgo-Aston Villa è la finale della Europa League 2026. Dove e quando si gioca

Sarà la sfida tra il Friburgo e l'Aston Villa la finale di Europa League del 2026. Le due formazioni sono riuscite a ribaltare lo svantaggio maturato nelle rispettive gare di andata contro lo Sporting Braga e il Nottingham Forest e a tagliare il pass per l'ultimo capitolo che mette in palio un trofeo importantissimo per entrambi i club, visto che i tedeschi non hanno mai vinto un titolo europeo, mentre agli inglesi manca dalla Supercoppa del 1983.

La finale andrà in scena al Besiktas Park di Istanbul e si giocherà mercoledì 20 maggio a partire dalle ore 21:00 ore italiane e locali. Si tratta della prima volta che l'impianto di Istanbul ospiterà una finale di Europa League, mentre in passato fu già teatro della finale di Supercoppa UEFA del 2019, che vide il Liverpool, vincitore della UEFA Champions League, imporsi sul Chelsea, vincitore dell'Europa League, per 5-4 ai rigori dopo un pareggio per 2-2.

Stadio di casa del Beşiktaş, 16 volte campione della Super League turca, si trova sul lato nord del Bosforo e ha una capienza di circa 40.000 posti.