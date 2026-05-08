A Istanbul sarà Friburgo-Aston Villa: Emery vuole la quinta Europa League

L'Aston Villa ha demolito con un netto 4-0 il Nottingham Forest, così come il Friburgo ha battuto con un netto 3-1 il Braga ed entrambe si sono così qualificate alla finale di Europa League. Le gare di ritorno sono risultate così decisive per ribaltare quelle di andata: il 20 maggio, a partire dalle ore 21, al Tupras Stadium di Istanbul si disputerà l'ultimo atto. Emery proverà ancora una volta a ripetersi e a conquistare per la quinta volta questo trofeo, ma dovrà fare i conti con gli uomini di Schuster, guidati dall'italiano Grifo.

Ollie Watkins ha esultato per il traguardo raggiunto: "È davvero incredibile. Siamo stati molto passivi nella partita d'andata. Hanno dei buoni giocatori e, a dire il vero, avevano meritato di vincere. Ma sapevamo che sarebbe stata dura per loro qui al Villa Park. Aspettavamo questa gara da una settimana. Tutti pensavamo a questa gara stasera. Tutti hanno lavorato duramente ed è difficile scegliere il migliore in campo. Penso che siamo stati tutti fantastici".

Semifinali di ritorno

Aston Villa - Nottingham Forest 4-0 (aggregato 4-1)

36' Watkins, 58' Buendia rig., 77' McGinn, 80' McGinn

Friburgo - Braga 3-1 (aggregato 4-3)

19' Kubler (F), 41' Manzambi (F), 72' Kubler (F), 79' Victor (B)

Finale

Friburgo - Aston Villa