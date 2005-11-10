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Frosinone, riscattato Calò: il centrocampista lascia il Cesena a titolo definitivo
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Giacomo Calò è ufficialmente un giocatore del Frosinone a titolo definitivo. Ad annunciarlo è stato lo stesso club ciociaro con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, dove ha dunque reso noto di aver esercitato il diritto di riscatto dal Cesena.
Il comunicato del Frosinone.
"Il calciatore Frosinone Calcio comunica di aver esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione definitiva delle prestazioni sportive del calciatore Giacomo Calò".
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