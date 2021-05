Furia Benevento contro Mazzoleni, il ds Foggia: "Ci giochiamo la vita, hai la coscienza sporca"

Il Benevento non ci sta: è ufficialmente esplosa la furia della società campana nei confronti del VAR Mazzoleni che ha suggerito all'arbitro Doveri di revocare un rigore sul punteggio di 1-2 in favore del Cagliari. Tanto che, all'uscita in macchina dell'arbitro oggi impegnato allo schermo, il ds dei sanniti Pasquale Foggia, ripreso da un video della pagina NapoliMagazine, non manca di far sapere la sua rabbia: "Te lo devi rivedere il leggero contatto, se hai una coscienza. Hai capito o no? Qua ci giochiamo la vita e tu hai la coscienza sporca, sempre avuta, sia da arbitro che da VAR".