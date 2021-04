Furino: "Orgoglioso di Chiellini. Dybala? Con 10 partite all'anno non è utile, meglio cederlo"

Giorgio Chiellini come Giuseppe Furino, a quota 528 presenze con la maglia della Juventus. “Sono contento - dice l’ex capitano bianconero a Tuttosport - perché è un giocatore formidabile e questo mi rende ancora più orgoglioso. Col Napoli la Juve mi è piaciuta. Ci fosse stato Boniperti? Ah, per molti quest’anno sarebbe stata dura. All’epoca i contratti erano annuali. Dybala-gol? Meno male, però deve fare di più. Non se la può cavare con una decina di partite, così non è utile e allora meglio cederlo”.