Furino: "Se un allenatore prendeva certi gol veniva cacciato subito. Ma non è colpa di Pirlo"

Raggiunto da La Stampa, Beppe Furino, storico ex capitano della Juventus, analizza il momento dei bianconeri e la situazione di Andrea Pirlo in panchina: “Sono di un’altra generazione, che pensava a difendere diversamente, a me questo calcio non piace. Se un allenatore arrivava a subire certi gol lo mandavano via il giorno dopo. Ma la colpa non è di Pirlo: le colpe sono sempre dei giocatori, i veri responsabili”.