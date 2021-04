Futuro incerto per Silvestri: il Verona lo valuta 6-7 mln, accetterebbe di fare il vice in una big

Quale futuro per Marco Silvestri? Se l'è chiesto La Gazzetta dello Sport che ne ha scritto oggi in edicola. Il portiere dell'Hellas Verona ha il contratto in scadenza nel 2022 e per questo potrebbe essere un uomo-mercato la prossima estate, considerando che potrebbe partire un giro di portieri importante in Serie A. Difficile che rinnovi con il Verona - si legge - e nella sua testa c'è anche l'idea di fare il vice in una big, dinanzi ad un consistente ritocco dell'ingaggio. Tra l'altro sarebbe vicino anche il cambio di procuratore e la sua valutazione - scrive la Rosea - è di 6-7 milioni.