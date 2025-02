TMW Gabbia: "L'assenza di uno come Calabria nello spogliatoio del Milan si fa sentire"

vedi letture

Matteo Gabbia, difensore del Milan, ha parlato dal palco della presentazione del 20° Torneo Amici dei Bambini (evento benefico riservato agli Esordienti 2012 e a favore delle donne accolte e protette con i loro figli nelle comunità mamma-bambino e accompagnate verso il recupero della propria indipendenza negli appartamenti di semi e alta-autonomia) a Sesto San Giovanni, poco fuori Milano.

Ha detto Gabbia dal palco dell'evento: “Al Milan ci sono tanti stranieri ma si sono integrati bene. Chiaramente l’assenza di un calciatore come Davide Calabria nello spogliatoio si fa sentire perché il legame d’amicizia è forte. Come faccio a fare tanti gol di testa? Beh non sono tantissimi, però quello segnato nel derby è stato bello e importante. Comunque è tutto frutto del lavoro che si fa in allenamento. Ai giovani e ai giovanissimi dico sempre di ascoltare gli allenatori e di prendere come riferimento gli esempi giusti”.

A margine Gabbia aveva parlato anche delle scuse di Theo Hernandez: "Subito il giorno dopo la partita ha chiesto scusa al gruppo. Ma dal mio punto di vista non doveva nemmeno farlo, lo conosco da anni e so quanto ci tiene alla maglia e al mondo Milan. Ovvio, non era contento ed era giù di morale, ma è un nostro campione, un patrimonio che ha avuto una serata storta ma ci ha dato punti e trofei. Tutto l'appoggio: ha sbagliato, ma ha il Milan nel cuore e lo dimostrerà".