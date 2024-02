Gabbia: "Troppo turnover? Rispetto il mister e i compagni, la responsabilità è di tutti"

Matteo Gabbia ha parlato a Sky Sport dopo il KO di Monza: "Gli errori di Thiaw? Io penso che ogni volta che si subisca gol o più gol sia una responsabilità di squadra. Sicuramente gli errori individuali nel calcio ci sono e condizionano poi quella che può essere la partita ed il risultato, però sminuire un giocatore non è corretto né giusto. Okay, ha sbagliato un giocatore in un'occasione, ma il calcio è un gioco di squadra e potevamo lavorare meglio di squadra".

Tanti volti delusi, come avete digerito la sconfitta?

"C'è tanta delusione, anche perché era una partita che eravamo determinati a portare a casa. Quando arriva una sconfitta brucia. Dobbiamo cercare di dimenticare questa sera negativa e da domani tornare a Milanello per concentrarci sul nostro futuro, visto che la settimana prossima ci aspettano due partite importanti".

Troppi 6 cambi su 10 giocatori di movimento?

"Questo non dipende da me. Ho rispetto per il mister e rispetto i miei compagni di squadra, voglio bene tanto anche a loro. Penso che tutti quelli che hanno giocato questa sera siano forti, molto forti, e di conseguenza penso sia una responsabilità nostra se in campo non abbiamo portato a casa una vittoria che invece dovevamo portare a casa".

I difensori del Milan rischiano molto.

"Queste cose le proviamo in allenamento. Alcune volte ci aiutano, perché siamo aggressivi e recuperiamo palla in campo avversario e di conseguenza siamo più propensi all'attacco, ma alle volte ci espone a dei rischi che conosciamo e di cui siamo consapevoli".