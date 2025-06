Milan, Gabbia si è sposato oggi in Toscana: presente anche Theo Hernandez

Quella di oggi è una giornata speciale per Matteo Gabbia. Il difensore del Milan infatti si è sposato in una bella location in Toscana nel pomeriggio con la compagna Federica Ruggieri, con la quale era ormai fidanzato da molto tempo. Presenti alla cerimonia anche Davide Calabria, Tommaso Pobega e Theo Hernandez, che è in procinto di trasferirsi all'Al Hilal, ma non è potuto mancare a un evento così importante.

Gabbia si è conquistato con prestazioni di livello il posto da titolare nel Milan ed è diventato sempre più una pedina fondamentale per il futuro del club rossonero. Infatti il centrale è sempre stato uno dei pochi sicuri di restare e certo di essere un giocatore attorno al quale sarebbe stata costruita una squadra competitiva, che avrà come obiettivo quello di tornare a qualificarsi per la Champions League.

In carriera il classe '99 vanta 112 presenze e 6 gol con il Milan, 30 gettoni e una rete con la Lucchese e 13 apparizioni con il Villarreal. A queste ci sono poi da aggiungere le tante gare giocate con le nazionali giovanili: 7 con l'Italia Under 21, 12 con l'Under 20, 22 con l'Under 19, con cui ha segnato 3 gol, 4 con l'Under 18, con 4 reti all'attivo, 17 con l'Under 17, impreziosite da 2 centri, 6 con l'Under 16, con 2 gol, e 3 con l'Under 15.