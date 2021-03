Gagliardini: "Juve out dalla Champions? Cambia poco, anche prima era favorita per lo scudetto"

vedi letture

Dopo la vittoria sull'Atalanta, l'Inter ha conservato 6 punti di vantaggio sul Milan con 12 partite di campionato ancora da giocare. I nerazzurri hanno fatto un altro piccolo passo verso lo scudetto, obiettivo ormai dichiarato come confermato da Roberto Gagliardini nell'intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport: "Juventus fuori dalla Champions? Non c'è grande differenza, anche prima era la principale candidata a vincere. Il Milan sta facendo un grandissimo campionato, così come Roma, Atalanta e Napoli. La Juve avrà meno impegni, più energie nervose da sfruttare nel campionato, può essere un vantaggio per loro. Anche se a una società così sicuramente non può far piacere uscire dalla Champions".