Galatasaray, 14 milioni allo Sheffield United per Coulibaly. Il 20enne piace anche al Milan

Lo Sheffield United saluta la Premier League dopo due stagioni di permanenza nella massima serie inglese, e si preannuncia ad effettuare qualche cessione nel prossimo mercato. Tra chi potrebbe lasciare c'è Ismaila Coulibaly, centrocampista 20enne nativo del Mali acquistato lo scorso settembre per poco più di 2 milioni di euro dai norvegesi del Sarpsborg e girato in prestito in Belgio, al Beerschot, nell'ultima annata. Nello scorso mercato, riferisce Sky Sports UK, anche il Milan ha provato a fare un'offerta, proponendo 12 milioni per il classe 2000, con risposta negativa delle Blades. Anche i 14 milioni che il Galatasaray si appresta ad offrire, secondo quanto si apprende, non sarebbero ritenuti sufficienti.