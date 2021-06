Garics su Arnautovic al Bologna: "Ottima soluzione per rilanciarsi nel calcio che conta"

"Sento da parecchi mesi Arnautovic, visto che è stato accostato al Bologna, una città a cui sono legato e dove vivo per una parte dell'anno". Così Gyorgy Garics, ex terzino rossoblù e compagno dell'attaccante con l'Austria, ha parlato del possibile arrivo del classe '89 sotto le due torri: "Secondo me potrebbe essere un'ottima soluzione per lui dopo l'esperienza in Cina. Può rilanciarsi nel calcio che conta e avere anche il modo di prendersi una rivincita su chi non ha creduto in lui in Italia. Di certo gli consiglio la piazza bolognese".