Garlando sulla Gazzetta: "Juve, bisogna scegliere: o l'uovo CR7 o la gallina Pirlo"

L'editorialista de La Gazzetta dello Sport, Luigi Garlando, ha sottolineato il cortocircuito della società Juventus dopo l'eliminazione in Champions League da parte del Porto. “La Juve ha preso CR7 per vincere subito e Pirlo per disegnare il futuro. È una delle tante contraddizioni […] Pirlo con il tempo migliorerà in tutto, anche tatticamente, perché avrà tempo di insegnare il suo calcio […] E Pirlo migliorerà senza CR7. Ingeneroso lapidarlo per una partita sbagliata dopo tutti i gol che ha fatto alla Juve, ma è un dato di fatto che Pirlo ama il pressing e con un attaccante che corre solo con la palla non può farlo […] È l’ora di scegliere: o l’uovo di CR7 o la gallina Pirlo”.