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Gasperini: "Al centro della Roma società e tifosi, io ringrazio per la fiducia"

Gasperini: "Al centro della Roma società e tifosi, io ringrazio per la fiducia"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:20Serie A
Giuseppe Lenoci

Vittoria di prestigio per la Roma, a Bologna, con la formazione giallorossa ora a ridosso della Juventus quarta in classifica. Ecco le dichiarazioni di Gian Piero Gasperini ai microfoni di DAZN: "Noi dobbiamo credere di poter vincere ogni partita. Siamo nelle condizioni di fare i primi tempi come fatto oggi, nella ripresa un po' di fatica ma stiamo recuperando diversi giocatori".

Può esser stato difficile preparare la gara dopo le polemiche della settimana.
"Non è stato difficile. Sono ragazzi che si allenano bene da inizio anno con voglia e gran partecipazione. Li ringrazio da mesi, sono ragazzi che hanno voglia di fare. Chiaro che quando abbiamo la possibilità di recuperare qualche giocatore in più, siamo anche più competitivi".

A livello fisico si sta bene.
"La settimana fuori da Trigoria era movimentata ma dentro ci siamo allenati. Malen ci ha alzato il livello di gioco, mentre le assenze di Dybala e Soulè sono sicuramente pesate".

El Aynaoui sta diventato fondamentale?
"Ha fatto molto bene fino a dicembre, poi in Coppa D'Africa con il Marocco, tra partite e polemiche, l'ha pagata. Lui è un ragazzo sano e positivo, abbiamo aspettato un po' per il recupero di forze, oggi ha fatto una bella gara".

Si sente al centro della Roma?
"Al centro della Roma c'è la società assieme ai tifosi. Questa è una cosa indissolubile, sono un professionista e mi occupo della parte tecnica. Ringrazio la società dal primo giorno in cui ci siamo conosciuti, mi hanno dimostrato grande fiducia e grande voglia di farmi lavorare con la Roma. Mi devo preoccupare solo di questo, la società è potente che può fare grandi cose. Insieme a me, lavoriamo solo sull'aspetto tecnico".

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