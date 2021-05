Gasperini: "Nessuno un anno fa pensava a un'Atalanta senza Gomez e Ilicic"

vedi letture

Il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, si è detto molto soddisfatto della qualificazione in Champions League ai microfoni di SKY. "All’inizio della stagione nessuno avrebbe potuto immaginare di fare a meno di Gomez e Ilicic. Abbiamo sicuramente perso in qualità, ma abbiamo modificato l’aspetto tattico, ma abbiamo fatto 90 gol. Per me è comunque un risultato straordinario. La crescita di giocatori e squadra è stata una soddisfazione enorme. Questa è stata la più difficile, anche per il coraggio di certe scelte”.