Gasperini rischia la squalifica per la finale. Ma il primo atto con la Juve pesa parecchio

Due partite nel giro di un mese. Il finale di stagione dell'Atalanta gira praticamente tutto intorno al doppio confronto con la Juventus. Gasperini potrebbe non esserci nella finale di Coppa Italia a causa della squalifica, ma la testa deve rimanere sul campo. Le ultime 48 ore sono state segnate dalla notifica della richiesta di squalifica di 20 giorni dopo i presunti insulti all'ispettore antidoping, ma nel frattempo la Dea deve mantenere il focus sulla gara di domenica pomeriggio al Gewiss Stadium.

PRIMO ATTO - La sfida di campionato ha un peso maggiore specifico rispetto alla finalissima. Il primo motivo è di ordine temporale, c'è ancora un mese intero per poter pensare alla gara del Mapei Stadium. Ovviamente la vittoria di un trofeo rappresenterebbe la ciliegina sulla torta, ma l'obiettivo principale resta l'ingresso in Champions League. Il quarto posto dovrà essere la motivazione di base per una squadra che può spingere ancora parecchio sull'acceleratore: confermarsi nell'olimpo delle grandi significherebbe maggior prestigio internazionale e altri introiti significativi nel bilancio.

DEA SENZA GASP IN FINALE? - Un occhio sarà comunque rivolto all'udienza dibattimentale del 10 maggio, giorno in cui Gasperini potrà difendersi e spiegare la propria versione dei fatti in merito a quanto accaduto durante il controllo a sorpresa. Il rischio è quello di andarsi a giocare il trofeo senza il tecnico di Grugliasco, ma c'è ancora tempo per pensare alle contromosse. Prima c'è il campionato e una corsa al quarto posto davvero avvincente.