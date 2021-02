Gattuso cambia modulo contro l'Atalanta, Ventura: "Forse nel Napoli c'è minore sicurezza"

vedi letture

Ai microfoni di 'Radio Kiss Kiss Napoli' l'allenatore Gian Piero Ventura ha commentato la decisione di Gennaro Gattuso di cambiare modulo per Napoli-Atalanta, sfida valida per l'andata delle semifinali di Coppa Italia: “Magari - ha detto l'ex ct - è dettata da un particolare momento della squadra, magari di minore sicurezza. In campionato con la Dea il Napoli ha giocato la sua migliore gara della stagione, oggi la situazione a Napoli mi sembra di capire sia leggermente meno serena di allora. Per capire certe scelte bisogna esserci dentro. Se Gattuso ha fatto questa scelta ha i suoi motivi, magari vuole puntare con l’aggressività".

Clicca QUI per la diretta testuale di Napoli-Atalanta