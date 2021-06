Gattuso non è ancora l'allenatore del Tottenham, ma sui social Spurs è già #GattusoOut

vedi letture

Gennaro Gattuso non è ancora l’allenatore del Tottenham, salvo clamorose sorprese lo diventerà a breve, ma i tifosi degli Spurs hanno già deciso. E soprattutto, hanno espresso la loro volontà sui social network: #GattusoOut. È questo l’hashtag, insieme a #NoToGattuso, che ha letteralmente invaso gli ultimi post social del club inglese, dopo la notizia del prossimo arrivo del tecnico italiano ormai ex Fiorentina. Su tutto, i tifosi non perdonando a Ringhio la storica lite con Joe Jordan, con le mani al collo dell’ex attaccante inglese. Ma tra i temi anche il calcio praticato, giudicato difensivo, i rapporti con Mendes e infine accuse di prendere alla leggera il tema del razzismo tornando indietro all’episodio degli ululati a Prince Boateng in Pro Patria-Milan del gennaio 2013, che Gattuso minimizzò.