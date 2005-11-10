Roma, occhi su William Gomes per l'attacco. Ma per lui il Porto spara altissimo

A caccia di esterni d'attacco per affiliare le armi offensive a disposizione di Gasperini, la Roma ha messo nel mirino il laterale d'attacco William Gomes del Porto. La società lusitana è disposta a far partire l'ala classe 2006 soltanto per una cifra molto elevata oppure in caso di pagamento della clausola rescissoria da 80 milioni di euro (il 20% andrebbe al San Paolo), scrive A Bola, cifre che al momento non sembrano essere adattare ad una pretendente italiana.

E infatti sulle tracce del brasiliano ci sono Atletico Madrid, Manchester United, Arsenal e Newcastle, club che sicuramente possono più facilmente accontentare le pretese del club lusitano. Basti pensare che i Gunners, che domani si giocheranno la finale di Champions contro il PSG, hanno già incassato più di 120 milioni di sterline (quasi 140 milioni di euro) in premi in denaro UEFA per il cammino europeo, mentre il successo in Premier ha generato 61 milioni di utili. Questo senza neanche considerare le cifre astronomiche per i diritti tv, per l'una e per l'altra competizione.