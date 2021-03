Genoa, avanti col brivido sull'Udinese: Camplone annulla la rete di Pandev, il VAR lo assegna

Si sblocca il punteggio al "Ferraris". Il Genoa si porta in vantaggio 1-0 sull'Udinese. Al nono minuto Strootman crossa per Pandev che stoppa in area di rigore e gira alle spalle di Musso. Inizialmente Camplone annulla per un tocco di mano che non c'è. Il VAR lo richiama e l'arbitro convalida il gol rossoblu.

