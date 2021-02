Genoa, Badelj: "Gol dedicato ad Astori. Nel momento di difficoltà abbiamo messo il cuore"

vedi letture

Tutta la felicità di Milan Badelj, centrocampista del Genoa, che ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il gol a tempo scaduto contro l'Hellas Verona. "Ci abbiamo messo tutto, nel momento di difficoltà abbiamo messo tutto il cuore. Sono orgogliosissimo per tutti i ragazzi. Abbiamo carattere, scendiamo in campo volendo mettere tutto in campo. Al momento del tiro non ho pensato a niente, era difficile da parare perché non la vedeva. Dedico il gol ad Astori, in giornate del genere è difficile non pensarlo".