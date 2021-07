Genoa, Ballardini: "Calendario asimmetrico mi piace. Inizieremo con due candidate allo scudetto"

Davide Ballardini, tecnico del Genoa, ha parlato dal ritiro del Grifone ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole sul calendario, che vedrà i rossoblù iniziare la prossima Serie A contro Inter e Napoli: "Giocheremo contro due squadre che sono candidate per la vittoria finale, è così. Alla terza la Fiorentina? Più o meno si conoscono i giocatori che hanno i viola l'Inter e il Napoli, ci confronteremo contro grandi rose, con giocatori importanti. Il calendario asimmetrico mi piace, le novità sono curiose e voglio viverle. Voglio vedere come si svolgerà il campionato in questo modo, poi vedremo".