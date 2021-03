Genoa, Ballardini: "Penso solo al presente che è la partita contro la Fiorentina"

vedi letture

Il tecnico del Genoa Davide Ballardini ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna de Il Secolo XIX del futuro: "Non mi aspetto nulla, guardo solo al presente. Il presente è la partita con la Fiorentina, per prepararla serviranno tante energie e la massima concentrazione. Non c'è spazio per pensare ad altro".